Instituto promove Campanha de Natal de arrecadação de alimentos em todo o estado do Rio

Durante o período da campanha, todas as lojas do Atacadista contarão com pontos de coleta - Foto: Divulgação

O Instituto Assaí, em parceria com mais de 90 instituições, está promovendo a campanha "Alimento a Gente Compartilha". A ação, que acontece até o próximo dia 17 de dezembro, nas mais de 280 lojas do Assaí distribuídas pelo Brasil, tem como objetivo mobilizar clientes, fornecedores e colaboradores para compartilhar alimentos que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade. A expectativa é de chegar a 400 toneladas de alimentos arrecadados. Todas as unidades do Estado do Rio de Janeiro estarão participando.

Durante o período da campanha, todas as lojas do Atacadista contarão com pontos de coleta. Nesses espaços, os clientes poderão doar qualquer tipo de alimento não perecível e itens de cesta básica, como: arroz, feijão, óleo, leite em pó, açúcar, molho de tomate, macarrão, farinhas, enlatados, entre outros.

No próximo sábado (9), voluntários das instituições sociais parceiras estarão presentes nas lojas para uma "ativação de sensibilização". As organizações sociais cadastradas são responsáveis por garantir a operação e redistribuição dos alimentos para as pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade.



Além das arrecadações feitas pelos clientes, o Instituto Assaí irá doar mais 15% da quantidade total arrecadada durante a campanha, ou seja, a cada 10 kg de alimentos serão doados mais 1,5kg de comida.

Serviço:

Campanha "Alimento a Gente Compartilha"

Data: de 1º a 17 de dezembro

Pontos de coleta: Todas as lojas do Assaí no Estado do Rio de Janeiro

Para saber mais: https://institutoassai.org.br/