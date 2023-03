Usuários tem 'dor de cabeça' com agendamento no site do Detran-RJ

Os usuários do site do Detran-RJ relatam dificuldade para realizar o agendamento de serviços básicos como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Normalmente são oferecidas poucas opções de datas e atualmente, alguns postos nem constam como opções para escolha.

A jornalista Pâmera Ferreira tenta agendar a renovação da sua CNH para o posto em Niterói desde o dia 15 de fevereiro, sem sucesso. Ela afirma que o posto da cidade nem aparece na relação do site.

"É um absurdo que quem more em Niterói tenha que agendar para São Gonçalo ou no Rio para realizar a renovação. Ter que se deslocar, perder uma manhã ou tarde de trabalho e ir à outra cidade só para isso. Simplesmente nunca mais apareceu o posto de Niterói para agendamento", disse Pâmera.

O Detran-RJ afirma que para gerar mais praticidade para o usuário, está disponível a renovação CNH online, através do Posto Digital, que fica no site do Detran.RJ ou pelo aplicativo Posto Digital, sem a necessidade de um pré agendamento.

"Outra possibilidade é fazer a emissão de CNH em cartórios conveniados com o Detran.RJ. Através desse link o usuário tem mais detalhes e acesso à listagem de cartórios que emitem o documento", informou o órgão.

Segundo o Detran-RJ, são abertas, diariamente, 250 vagas de renovação de CNH para as unidades do município.

