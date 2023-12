Aos 91 anos, Stenio Garcia é internado no Rio de Janeiro

O ator Stenio Garcia, de 91 anos, foi internado, nesta quarta-feira (6), em um hospital no Rio de Janeiro, após passar mal em casa. A assessoria de imprensa do artista confirmou a informação, explicando que o artista foi socorrido pela mulher, Marilene Saade.

De acordo com a esposa do ator, até o momento, a principal suspeita é de que Stenio esteja com uma gastroenterite viral: "Eu estou achando que é, sim, gastroenterite viral, mas não sou médica, então vamos aguardar exames para descartar coisas", afirmou. A atriz contou ainda que o ator não comeu "nada de errado" recentemente e o mal-estar veio de repente: "Foi do nada. Ontem estava ótimo, foi à academia", explicou Marilene.

Em julho deste ano, Stenio Garcia foi internado com um quadro de septicemia aguda (infecção no sangue causada por uma bactéria) após dar entrada no Hospital Samaritano, na Barra, Zona Oeste do Rio, com fortes dores nas pernas. O ator passou quase uma semana hospitalizado, até receber alta para seguir com o tratamento em casa.