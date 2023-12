Mulher é internada com AVC após tomar 72 pílulas do dia seguinte

Uma mulher compartilhou em suas redes sociais que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), após tomar 72 pílulas do dia seguinte em três meses. A mulher, que não se identificou, conta que ingeriu os medicamentos contraceptivos em excesso por não ter conhecimento sobre a nocividade do remédio.

A jovem conta que não tomava anticoncepcional por conta do seu namorado, que dizia que o medicamento atrapalharia sua libido. Ela ingeria a pílula do dia seguinte a cada relação sexual que o casal tinha.

Logo, a mulher começou a ter reações adversas: sua menstruação começou a ocorrer de duas a três vezes por mês, além de sentir tonturas e dificuldade para andar. Ela foi levada às pressas ao hospital após um desmaio.

Questionada sobre o uso contínuo dos remédios, a jovem ouviu do médico que ela estava viva por sorte, e que poderia ter sequelas para o resto da vida. No vídeo, ela conta que, agora, precisa de cadeira de roda para andar, e que seu namorado desapareceu.

Segundo especialistas, a pílula do dia seguinte deve ser tomada o mais rápido possível após a relação sexual, devendo ser ingerida até 72h depois do ato. O uso recorrente do medicamento não é recomendado, pois, além de oferecer riscos à saúde, também pode diminuir sua eficácia.