RJ-104: 'piscinão', cratera na pista e buraco em mureta causam transtornos em SG

Não é déjà vu ou notícia repetida! Gonçalenses continuam a enfrentar 'dores de cabeça' com problemas relacionados à RJ-104, uma das principais vias do município. Dessa vez, O SÃO GONÇALO foi até Marambaia e Alcântara para apurar denúncias de má conservação da estrada.

Na altura do CIEP 121 Professor Joadélio Codeço, no bairro de Marambaia, há duas questões que preocupam os estudantes da unidade de ensino, seus responsáveis e os funcionários do colégio.

Na rua lateral à rodovia, que é muito utilizada pela comunidade escolar para o deslocamento, há uma enorme poça de água, que, inclusive, já foi apelidada de "piscinão de São Gonçalo.

Local foi apelidado de "piscinão de São Gonçalo" | Foto: Filipe Aguiar

Segundo uma professora, os profissionais da escola já estariam "cansados de denunciar", pois a situação estaria assim há meses, depois de um grande temporal que atingiu a cidade. Caminhar pelo trecho é uma tarefa nada fácil e vira uma espécie de "desafio".

Outra questão é a lama e o mato acumulados na beira da estrada, além de uma cratera também localizada nas proximidades do CIEP. O buraco é um risco aos veículos que transitam pelo local, uma vez que eles precisam desviar bruscamente da abertura no asfalto, o que pode acabar ocasionando acidentes e até atropelamentos.

Asfalto tem buraco que preocupa motoristas | Foto: Filipe Aguiar

Esse, inclusive, é um problema recorrente na via em diversos outros trechos e já foi reportado pela equipe do SÃO GONÇALO em algumas matérias.

Porém as questões relacionadas à RJ-104 não param pro aí. O estado de conservação da mureta de concreto do viaduto do Alcântara também causa preocupações.

A estrutura está visivelmente desgastada e, em uma parte do guarda-corpo, foi necessário um improviso com arames para que não ficasse um buraco que, inevitavelmente, coloca em risco a vida de quem trafega pelo local.

Mureta do viaduto está deteriorada | Foto: Filipe Aguiar

Há anos são registradas reclamações sobre o problema, e pedestres e comerciantes que trabalham perto da localidade alegam que nada foi feito até o momento para mudar a situação do viaduto.

A manutenção dos trechos mencionados da RJ-104 é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ). Em nota, o órgão informou que vai enviar, nesta semana, uma equipe de manutenção para fazer os reparos necessários no trecho mencionado.

Sobre o viaduto do Alcântara, o DER comunicou que desenvolveu o projeto de recuperação total do viaduto e o processo licitatório está em análise interna, "visando priorizar a segurança de quem trafega na rodovia".