Paredão de grama obstrui passagem de pedestres em calçada, de Neves, SG

A falta de calçadas e condições adequadas para transitar têm sido uma das maiores dificuldades enfrentadas por pedestres e cadeirantes em São Gonçalo. Esse problema, faz parte do cenário da Rua Maurício de Abreu, em Neves.



No lado direito da rua, que vai sentido ao centro de São Gonçalo, o mato cresceu na altura de cerca de 1,60m, ao ponto de substituir a calçada anterior, por um paredão verde e ‘natural’. Para a dona Tereza da Rocha, de 68 anos, a calçada já inexistente e tomada pelo mato, chama atenção para a dura realidade.

Leia mais:

OSG faz por você: Moradoras do Jóquei tem energia elétrica reestabelecida

Previsão de chuva para os próximos dias em Niterói e São Gonçalo; Confira!

1/6 Grama tomou por inteiro a calçada direita sentido centro de São Gonçalo | Foto: Filipe Aguiar

2/6 Moradores precisam atravessar até o outro lado para ter acesso a calçada | Foto: Filipe Aguiar

3/6 | Foto: Filipe Aguiar

4/6 | Foto: Filipe Aguiar

5/6 | Foto: Filipe Aguiar

6/6 | Foto: Filipe Aguiar













‘’É perigoso, né? Imagina se a noite alguém se esconde por aí e tenta fazer alguma maldade? A gente não tem calçada para andar’, alarmou a professora aposentada. Para os comerciantes, o grande paredão de mato esconde os estabelecimentos e têm gerado dificuldades na hora de atrair clientes.



‘’A grama cresceu tanto que as pessoas que passam de lá do outro lado, não conseguem enxergar o que tem aqui. Ai atrapalhao nosso trabalho’’, contou Geraldo da Silva, de 51 anos, dono da cozinha de uma pensão.

Além das questões de visualização e segurança, a mobilidade dos moradores e trafegantes também têm sido comprometida. Para ir até o fim da rua, é preciso atravessar para o outro lado, ou enfrentar o asfalto rente ao meio fio. Nos dias calorentos, além de não ter o direito de ir e vir bem estabelecido estruturalmente, as ondas de calor que dilatam e deformam o asfalto também mostram-se presentes na caminhada fora da calçada.

‘’Essa é a realidade, né? Um cadeirante aqui não consegue passar. A gente pode atravessar a rua, ir pelo outro lado, mas pra eles tudo fica mais difícil. Fora a ‘mosquitada’ que aparece depois que chove. É complicado’’, relatou um outro morador.

Questionada, a Prefeitura de São Gonçalo respondeu que o endereço já está no planejamento da Secretaria de Conservação.

''A Prefeitura informa que a equipe do Parques e Jardins da Secretaria de Conservação tem um cronograma para a realização das tarefas nos bairros. O endereço citado já foi passado para eles.

Lembramos que as solicitação de capina, poda de árvore e diversos outros serviços, podem ser feitas pelos moradores através do aplicativo Colab. As equipes atendem aos chamados por ordem de chegada na plataforma.''

Sob supervisão de Marcela Freitas