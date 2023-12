Prefeitura de Maricá entrega 30 novas casas do programa Habitar

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Habitação e Assentamentos Humanos, entregou nesta quinta-feira (30) as chaves de 30 novas residências que fazem parte da política habitacional “Habitar Reassentamentos”, que visa retirar famílias que residiam em áreas de risco. As novas casas são compostas por dois quartos, sala, cozinha e banheiro e localizadas nos bairros Condado, São José de Imbassaí e Itaipuaçu.

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, destacou a iniciativa em proporcionar dignidade de uma nova residência para a população que viviam em áreas de risco geológico e hidrológico.

“É um ato muito simbólico a entrega dessas casas. É a construção de sonhos porque juntos construímos uma cidade. Agora essas famílias não precisarão se amedrontar com as chuvas e os ventos. As casas devem ser um lugar de paz e seguro. A casa da gente é o palco da nossa existência. Quando a prefeitura toma a decisão de construir um programa habitacional para que pessoas que moravam em lugares precários, sem condições de dignidade de habitação, e constrói um condomínio como esse aqui é um momento de muita emoção”, afirmou.

O secretário de Habitação e Assentamentos Humanos, Victor Maia, ressaltou a importância da entrega das casas à população. “A maioria da população tem o sonho da casa própria, o que a gente está fazendo aqui é dar dignidade as pessoas, para que elas tenham condições seguras, uma estética de casa boa, que possa chamar os vizinhos, os parentes que moram longe possam visitar em uma casa confortável, uma casa bonita em que as pessoas possam ser felizes. A casa não é só onde a gente mora. É um sonho e precisa ser seguro, para ser um lar, de fato”, destacou.

Novos Moradores

O casal Marcele Rejane, 22 anos, e Rafael Santos, 24 anos, morava em área de risco e hoje faz planos e comemora a entrega das chaves e o novo lar para a família. “Quando chovia, enchia muito e tinha muito mosquito, tínhamos sempre medo da enchente. Agora temos uma bebê de quatro meses e ela vai ter uma casa nova e sem riscos. Já estamos até pensando no quartinho dela, como vamos pintar”, explicou.

Mãe de três filhos, dona de casa Larissa Souza, de 27 anos, disse que sempre teve o sonho de ter sua própria casa. “Eu sofri na chuva de 2022 e recebemos um aluguel social e agora conseguimos a nossa casinha. Todo mundo tem um sonho de ter uma casa e eu estou tentando comprar uma casa há 8 anos e não consegui, mas os planos de Deus não é o nosso e agora a gente conseguiu ganhar a casa. O quarto das crianças vai ganhar papel de parede azul para o menino e rosa para as meninas”, contou.

Habitar Reassentamentos

A política habitacional Habitar Assentamentos foi criada com objetivo de realocar pessoas que viviam em áreas de risco (desabamento ou deslizamento) ou em terrenos públicos. Os cidadãos recebem aluguel social até que a nova residência fique pronta. Elas são realocadas em imóveis ociosos adquiridos pelo município, mas sem descartar a construção de novas unidades. O município mantém uma fila de prioridades no reassentamento, que caminha conforme a disponibilidade de novas residências.