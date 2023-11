Pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha teria sido negado a Ana Hickmann

O pedido de divórcio através da Lei Maria da Penha feito por Ana Hickmann teria sido negado pelo juiz da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar de São Paulo, segundo o advogado de Alexandre Correa, ex-marido da modelo e apresentadora.

Com isso, o pedido de divórcio litigioso do ex-casal, solicitado na última quarta-feira (22) por Ana, tramitará pela Vara de Família. As informações foram divulgadas pelo advogado Enio Martins Murad na manhã desta quarta-feira (29).

Leia também:

Vítimas de violência doméstica terão desconto em aplicativo para delegacia no Rio

OAB pede providências contra juíza que gritou com uma testemunha

A própria apresentadora havia comunicado sobre a decisão de dar entrada no divórcio com base na Maria da Penha e pedir medida protetiva de urgência contra o ex-marido durante uma entrevista concedida ao programa Domingo Espetacular, da TV Record, no último domingo (26).

Segundo a Lei Maria da Penha, em situações envolvendo agressão contra a mulher ou crianças, o divórcio pode ser decretado pelo juiz da Vara de Violência Doméstica e Familiar, sem necessidade de tramitar pela Vara de Família. Isso aconteceria pois entende-se que a vítima precisa se separar de forma mais rápida pois corre riscos.

O advogado de Alexandre também confirmou que foi dada a entrada no pedido de divórcio da apresentadora por parte do empresário, e que ele também solicitou a revogação da medida protetiva e entrou com um processo contra a ex-mulher por alienação parental.