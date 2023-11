OSG faz por você: Após reportagem, operadora TIM repara falta de sinal em Itaboraí

As limitações comunicacionais dos moradores da Estrada Vereador Antônio Cícero, no bairro Cabuçu, localizado no sexto distrito de Itaboraí, tiveram fim na última terça-feira (27), após equipes de manutenção da operadora TIM, única disponível da região, realizar os serviços de reparo da rede móvel na região.

Na última segunda-feira, os moradores da região entraram em contato com O SÃO GONÇALO para reportar a falta de sinal da operadora. O problema estava afetando os residentes desde o último dia 18 de novembro, quando os municípios de São Gonçalo, Niterói, Maricá e Itaboraí foram atingidos pela tempestade de raios, ventos e descargas atmosféricas. Com isso, a transmissão de sinal na rede da operadora TIM, que opera na região, foi interrompida.

Leia mais:

➢ Moradores ficam incomunicáveis sem sinal de operadora, em Itaboraí

➢ OSG faz por você: Após 6 dias sem luz, moradores da Parada 40 voltam a ter abastecimento elétrico

Sem a possibilidade de se conectar à internet senão por provedores Wi-Fi e impedidos de recorrer a ligações tradicionais, os moradores estavam em agonia. No entanto, após solicitação emitida pela reportagem, as equipes compareceram à região na última terça-feira (28), a fim de resolver o problema e restabelecer o sinal.



"Agradeço a vocês do jornal pela grande ajuda, o sinal da TIM voltou para todo o distrito há uns 10 minutos", agradeceu o morador Douglas da Motta Monteiro de Araújo, de 27 anos.

Sob supervisão de Cyntia Fonseca*