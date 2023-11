Capotamento na BR-101, em SG, deixa um morto e quatro feridos

No início da manhã deste sábado (25), um capotamento no km 300,2 da rodovia BR-101, em São Gonçalo, sentido Espírito Santo, envolvendo um veículo Honda Civic preto, deixou cinco vítimas, entre elas, uma fatal.

De acordo com a Arteris Fluminense, o motorista e o passageiro são vítimas em estado leve e moderado e foram removidas pela ambulância da concessionária e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Confira imagens do acidente:





As demais vítimas, pedestres, foram um homem, em estado moderado removida pelo CBMERJ e uma criança, também do sexo masculino, que foi removida pela ambulância da concessionária e levada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. O estado de saúde da criança é grave, segundo a unidade.

A quinta vítima, pedestre do sexo feminino, veio a óbito no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde atual das demais vítimas.

Segundo a concessionária, no momento do acidente, por volta das 06h31, houve bloqueio na faixa esquerda e acostamento. Às 10h25, bloqueio total; as 10h27 faixa direita liberada e no momento há um congestionamento de 12 quilômetros.