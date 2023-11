Brincadeira erótica entre casal faz homem quase perder órgão genital, preso em buraco de maçaneta

Uma brincadeira erótica entre um casal terminou com o homem sendo levado às pressas para o hospital com risco de perder o pênis. Depois de enfiar o membro no buraco da maçaneta da porta e iniciar a relação sexual com sua parceira, ele acabou tendo fortes dores e precisou ser socorrido por bombeiros.

O caso do casal americano Erik e Katie foi contado no reality 'TLC Sex Sent Me to the ER', onde ambos compartilharam incidente. Erik quis preparar uma surpresa com acessórios e maratona no quarto, e a ideia do "glory hole" (cabines com buracos de interação sexual) veio quando ele estava fazendo trabalhos manuais pela casa.

Leia também

➢ Mulheres passam a ter direito a acompanhante em atendimento de saúde

➢ Filha de policial é pega com escuta e câmera em prova de concurso



“Tive que fazer um buraco bem pequeno porque é claro que Katie precisa de uma maçaneta vintage. Enquanto eu olhava para o novo buraco da maçaneta, tive uma ideia incrível,” contou Erik aos risos.



Ele teve a "brilhante" ideia de enfiar o pênis na fenda para que a esposa Katie pudesse "brincar".

“Fiquei surpresa com o quão excitada eu estava. Eu estava brincando com ele pela porta e fiquei tão animada que disse que deveríamos fazer sexo naquela hora mesmo pela porta”, contou Katie.

Porém, o membro de Erik começou a inchar e, no meio do ato, ele disse à mulher: “meu pênis está preso neste buraco da porta e nunca senti uma dor tão insuportável em toda a minha vida".

Ao olhar pelo buraco da maçaneta, Katie pôde ver que o membro já estava inchado e ficando roxo. Ela então, na expectativa de tirar Erik daquela situação, tentou ajudá-lo a lubrificar o pênis usando azeite, shampoo e manteiga, mas nada funcionou e ela precisou chamar uma ambulância.

“Quando vi o pênis do meu marido ficando roxo, pensei que ele poderia perdê-lo”, confessou. Os paramédicos foram forçados a contornar o buraco e levar consigo parte da porta para o hospital, para remoção segura. Erik disse que ficou “muito envergonhado” com toda aquela situação.

Se o socorro demorasse mais um pouco, Erik poderia ter perdido toda a circulação no pênis. Ele finalizou dizendo que: “É realmente difícil acompanhar o incrível desejo sexual de Katie”.