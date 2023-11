UFF promove 17ª edição de evento jornalístico gratuito: Conheça o Controversas

A Universidade Federal Fluminense (UFF) abre suas portas na próxima semana, para debater o universo jornalístico e os novos rumos que a profissão tem tomado nos últimos tempos. Nos dias 4 e 5 de dezembro, o Controversas chega à sua 17ª edição, com o tema "Jornalismo por Novos Olhares", que promete ser um encontro repleto de diversidade, educação e diálogo aberto ao público externo.

Este ano, o evento acontecerá no Auditório do IME, no bloco G do Campus do Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. Nos dois dias, as palestras e mesas redondas começarão às 16h, e irão até às 21h.

Assim como acontece em todas as edições, a programação do Controversas será marcada por grandes nomes da comunicação brasileira, de diferentes plataformas e veículos, como Branca Vianna (Rádio Novelo), René Silva (Voz das Comunidades), Thiago Gomide (Tá Na História), Nathália Braga (ex-The Intercept), Lucas Landau (fotojornalista independente), Yuri Fernandes (#Colabora), Thássius Veloso (Tecnoblog) e Manuella Caputo (Abraji).

Os temas em destaque abordam "A alternativa do jornalismo independente", "Tendências do jornalismo digital" e "Jornalismo em novos formatos". A diversidade é a essência do Controversas, permeando todas as mesas de discussão para que, cada vez mais, os futuros jornalistas conheçam a realidade do mercado de trabalho e possam refletir sobre a profissão alinhados à perspectiva de transformação social.

O evento, que é organizado por alunos e professores, também abrigará a 8ª edição do Prêmio Controversas de Jornalismo Universitário, destacando os melhores trabalhos dos estudantes da UFF nas categorias de reportagem para impresso/digital, reportagem para rádio, reportagem para TV e fotojornalismo. A premiação será realizada no segundo dia do Controversas, 5 de dezembro.

As inscrições são gratuitas e abertas ao público externo. O Controversas busca abrir as portas do curso aos estudantes do ensino médio interessados em explorar a profissão de jornalista. A expectativa é de que cerca de 200 pessoas compareçam aos dois dias de evento.

Para se inscrever, acesse o site do evento e siga @controversasuff no Instagram, para mais informações.

Serviço:

17ª edição do Controversas: Jornalismo por Novos Olhares

Local: Auditório do IME no bloco G - Universidade Federal Fluminense - Niterói, RJ

Data: 4 e 5 de dezembro

Horário: De 16h às 21h

Evento gratuito

Clique aqui para retirar seu ingresso!