Bebê é encontrado morto em valão na Baixada Fluminense

Um bebê foi encontrado morto, na manhã da tarde desta segunda-feira (27), dentro de um valão no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo moradora, as pessoas não acreditaram naquela situação, tendo algumas até chorado.



O recém-nascido foi achado ainda com cordão umbilical e placenta dentro do Rio Elias, na altura da Rua Urubuana.

Bombeiros do quartel de Campos Elíseos, assim como policiais militares do 15° BPM ( Duque de Caxias ) constataram a morte do bebe. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.