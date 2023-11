Mulher fica ferida em acidente no Fonseca, em Niterói

Um acidente envolvendo uma moto e um ônibus deixou uma pessoa ferida na manhã desta segunda-feira (27), na pista sentido Centro da Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói. O episódio aconteceu na altura da unidade prisional da Polícia Militar.

A mulher ferida no incidente recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros ainda no local e, em seguida, foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), também no bairro do Fonseca.

O ocorrido afetou o trânsito da via, que ficou congestionado. Funcionários da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) estiveram na localidade para orientar e auxiliar os motoristas que trafegavam pela Alameda. Às 9h21, a NitTrans comunicou, através de seu perfil no X, que a via havia sido liberada.