Rifa de 1 real ajuda a tratar animais vítimas de maus-tratos

A ONG Paraíso dos Focinhos, conhecida por seu trabalho incansável na proteção e cuidado de animais maltratados, está promovendo uma rifa solidária de fim de ano para cobrir os custos do tratamento de mais de 35 cães e gatos que foram maltratados e resgatados pela ONG.

O dinheiro arrecado irá contribuir para o tratamento desses animais, que após recuperados e já saudáveis poderão ganhar um lar e um final feliz.

“A adoção é um gesto de amor, mas nem todos têm condições de fazer a adoção. O que a gente quer mostrar é que com um simples gesto, com apenas um real, uma pessoa pode fazer a diferença na vida desses animais”, relata Hanri Soares, presidente da ONG Paraíso dos Focinhos.



Os animais internados na entidade, especialmente os 35 que estão em situação mais delicada, precisam neste momento de medicamentos, curativos, exames, cirurgias, quimioterapia e de atendimento especializado, como no caso da Cordélia, uma cachorra resgatada muito machucada e sem conseguir andar direito devido a um tumor causado por uma doença sexualmente transmissível chamada TVT, a qual foi diagnosticada.

Por conta dos gastos muito altos que ela daria, os donos não puderam mais ficar com ela e seu caso foi piorando. Cordélia está em tratamento e precisa constantemente de observação.

“O caso é muito delicado por estar com o machucado aberto e por estar em um estágio avançado. Agora ela precisa de sessões de quimioterapia para se curar, mas as sessões são caras e a ONG não está conseguindo custear”, comenta Hanri.

Além deste caso da cachorra Cordélia, existem muitos outros cães e gatos que a ONG Paraíso dos Focinhos recebe todos os dias e que precisam deste apoio para salvar suas vidas. A rifa, que tem como prêmio um Iphone 14 128GB, é uma forma de garantir a continuidade dos tratamentos, uma vez que a entidade depende das doações.

"A ONG vem enfrentando uma queda muito grande no número de doações e fazer essa rifa dar certo é a esperança de que as coisas melhorem e que possamos continuar resgatando e cuidando de animais que foram abandonados e maltratados", explica a Presidente da ONG Paraíso dos Focinhos.

O sorteio da rifa só vai acontecer assim que a ONG vender todos os números. Os passos para participar da rifa são os seguintes:

1) Entre no link: https://rifei.com.br/rifa-da-saude-2

2) Selecione a quantidade de números que deseja comprar no site;

3) Preencha com seus dados;

4) Faça o pagamento referente a quantidade de números de rifas compradas;

5) Mande o comprovante de pagamento da rifa para o WhatsApp (21) 96938-0927 que iremos retornar com a confirmação dos números que são gerados aleatoriamente pelo site.

“Boa sorte a todos e lembre-se que cada rifa comprada é um passo mais perto de um futuro mais seguro e saudável para os animais resgatados pela ONG Paraíso dos Focinhos”, finaliza Hanri.

