Defesa Civil realiza simulado de desocupação no Vila Três, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

Defesa Civil realiza simulado de desocupação no Vila Três, em São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Subsecretaria de Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo vai realizar, neste sábado (25), um exercício de desocupação de comunidade vulnerável no bairro Vila Três. A partir das 9h, os profissionais vão orientar os moradores da região com atividades que ensinam como reduzir os riscos e impactos dos desastres naturais que podem acontecer na localidade, especialmente em períodos de chuvas intensas.



“O nosso objetivo é ensinar aos moradores da área como se proteger em caso de desastres naturais. Como eles devem proceder, para onde devem ir, quem devem procurar. São informações básicas que salvam vidas quando colocadas em prática da maneira correta”, explica o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assumpção.

Leia Também

➢ Estudante desmaia após briga com colega em escola pública do Rio

➢ 188 máquinas de caça níquel são apreendidas em bingos clandestinos, na Zona Norte da capital

Durante o simulado, a sirene da comunidade será acionada, a fim de convocar os moradores para o ponto de apoio que fica no Colégio Estadual Desembargador Ferreira Pinto, orientando sobre como agir em caso de desastres. As equipes também vão distribuir cartilhas com informações, além da aferição de pressão realizada por servidores da Atenção Básica da Secretaria de Saúde e atendimentos odontológicos realizados na van odontomóvel.