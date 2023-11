Estudante desmaia após briga com colega em escola pública do Rio

Estudante desmaiou após briga em área comum de um colégio no Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Estudante desmaiou após briga em área comum de um colégio no Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um estudante desmaiou após trocar socos com outro aluno dentro de uma escola pública da rede municipal do Rio de Janeiro. Imagens flagraram a briga, que aconteceu na última quarta-feira (22), e foram divulgadas em redes sociais.

Os meninos, de 13 e 14 anos, se agrediram com chutes e socos em uma área comum da escola. No vídeo que circula na internet, nenhum funcionário aparece para intervir na confusão.

Em um determinado momento, os dois alunos caem e continuam brigando até que um deles é imobilizado. O colega, então, se levanta e começa a dar pisões na cabeça do menino que está no chão. Neste momento, os estudantes, que acompanhavam a briga, tentam ajudar o garoto a levantar mas ele parece desacordado.

O registro foi feito na Escola Municipal Cívico-militar Carioca, no bairro Rocha, localizado na Zona Norte da capital fluminense, que atende 560 alunos do 6º ao 9º ano. A diretoria pedagógica é da secretaria municipal de Educação, mas a gestão conta com o apoio de militares.



Segundo a pasta, o aluno agredido foi atendido na UPA do Engenho Novo, onde fez tomografia e foi liberado. Os estudantes que se envolveram na briga terão apoio psicológico.

Ainda de acordo com a secretaria, o diretor da escola pediu exoneração do cargo e um novo servidor irá ocupa-lo a partir desta sexta-feira (24). Uma sindicância foi instaurada para apurar o caso.

Em entrevista a CNN, o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, repudiou qualquer tipo de agressão dentro de escolas.

“Fiquei absolutamente consternado quando vi essa cena de violência, principalmente por ser em um ambiente escolar e entre crianças. Os dois alunos envolvidos terão atendimento psicológico e seus responsáveis serão convocados. (…) Escola é lugar de paz, de aprendizado, de acolhimento. E nós não vamos tolerar nenhuma forma de violência”, disse.