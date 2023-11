Niterói sedia evento em prol da Apae no início de dezembro

O Praia Clube São Francisco abre as portas no dia 7 de dezembro, a partir das 18h, para a 'ApaeFest', uma festa ploc beneficente com renda integralmente revertida em prol da Apae de Niterói.

Na programação estarão os cantores Sylvinho Blau Blau, Avellar Love (da banda João Penca e seus Miquinhos Amestrados) e a "deusa" Rosana, cantando sucessos dos anos 80 e 90, deles e de outros renomados artistas. Os convites estão à venda, já no segundo lote, a R$ 30 pelo site Guichenet.

