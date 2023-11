Governo decreta emergência em 4 estados por praga de 'mosca maldita'

A proliferação de um tipo específico de inseto levou quatro estados no Brasil a declararem estado de emergência fitossanitária. O Ministério da Agricultura decretou situação de crise por conta da praga de Bactrocera carambolae, a mosca-da-carambola, que tem ameaçado o cultivo de frutas no Norte do país.

Conhecido popularmente como "mosca maldita", o inseto se disseminou, nos últimos meses, nos estados do Amapá, Amazonas, Pará e Roraima. Apesar de não representar riscos significativos à saúde humana, sua presença em colheitas torna impróprias para consumo diferentes tipos de fruta cultivadas no território nacional.

O Ministério da Agricultura estabeleceu zonas de quarentena nos estados mais afetados para evitar a proliferação da mosca para outras regiões do país. De acordo com estimativa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), os prejuízos do setor podem chegar a 400 milhões de reais caso a praga do animal se expanda para outros locais.

Natural da Ásia, a "mosca maldita" ataca colheitas de aproximadamente 23 frutas diferentes, com ênfase nas de carambola. Seu combate é feito através do uso de agrotóxicos. A espécie já existe no Brasil desde 1996 e é alvo há mais de duas décadas de um subprograma que busca acabar com sua presença no território.