Clássico entre Brasil x Argentina acontece nesta terça; onde assistir

Nesta terça-feira (21), a Seleção brasileira encerra 2023 com um clássico diante da sua maior rival e atual campeã do mundo, a Argentina. O confronto, que terá início às 21h30, será realizado no Maracanã, em duelo válido pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Ambas as seleções vêm de derrotas, mas o momento do Brasil é pior. A equipe comandada por Fernando Diniz não ganha há três rodadas, tendo empatado com a Venezuela e sido derrotada por Uruguai e Colômbia. Com apenas sete pontos, ocupa o quinto lugar da classificação das Eliminatórias.

Já a Argentina, por sua vez, foi superada pelo Uruguai, em casa, na última quinta-feira (16), mas ainda assim lidera a competição, com 12 pontos.



O jogo terá transmissão da TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Júnior. O Sportv também transmite o clássico, com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Lédio Carmona e Ricardinho. Já o portal ge irá transmitir ao vivo e também acompanhará a partida em tempo real, com vídeos dos principais lances.

Enquanto a Seleção não conta com alguns de seus principais craques, como Neymar e Vini Jr, a Argentina tem confirmada a presença de Lionel Messi, que pode fazer sua despedida dos gramados brasileiros.

O último confronto entre as seleções deu empate em 0 a 0, no fim de 2021, em San Juan, na Argentina. No retrospecto geral o Brasil leva a melhor: 43 vitórias, 40 derrotas e 26 empates.

Todos os ingressos para a partida desta terça estão esgotados. O Maracanã deve receber mais de 69 mil pessoas.

Vale lembrar que a América do Sul agora tem direito a seis vagas no Mundial, mais uma possível via repescagem.

Escalações prováveis

Brasil:

Além de Danilo, Casemiro, Neymar e outros atletas que ficaram fora da convocação devido a lesões, o Brasil perdeu Vini Jr, que se machucou no primeiro tempo da partida contra a Colômbia.

No lugar do camisa 7, Fernando Diniz vai utilizar Gabriel Jesus. Fora da última partida, o atacante do Arsenal ficou na Granja Comary fazendo tratamento intensivo e está recuperado de lesão na coxa.

Além dele, outra novidade na equipe será o lateral-esquerdo Carlos Augusto, da Inter de Milão, que ganhou a vaga de Renan Lodi.

Provável escalação: Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; André e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Jesus, Rodrygo e Gabriel Martinelli.

Desfalques: Ederson (cortado por trauma no pé esquerdo) e Vini Jr (cortado por lesão muscular na coxa)

Pendurados: André, Bruno Guimarães, Rena Lodi, Pepê, Rodrygo e Raphinha.

Argentina:

Apesar de Scaloni ter dado poucas pistas nos últimos dias, a imprensa argentina aponta que o time pode ter duas mudanças com relação ao último jogo: Di María pode entrar no lugar de Nicolás González, e Lautaro Martínez pode ganhar a vaga de Julián Álvarez. O técnico não confirmou a equipe, mas disse já ter tomado sua decisão.

Provável escalação: Emiliano Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; Enzo Fernandez, De Paul e Mac Allister; Messi, Di María e Lautaro Martínez.

Desfalques: Juan Foyth, Lucas Beltrán e Lisandro Martínez (machucados)

Pendurados: Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Exequiel Palacios, Enzo Fernández e Leandro Paredes

Arbitragem

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (Chile)

Quarto árbitro: Felipe Gonzalez (Chile)

VAR: Juan Lara (Chile)