Niterói elege 'Corte Momesca' nesta sexta-feira (24)

A Eleição da Corte Momesca do Carnaval Niterói 2024 será nesta sexta-feira (24/11), a partir das 19h, na Quadra da Viradouro, Av. do Contorno s/n – Barreto – Niterói, com entrada franca. O evento, realizado pela Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), com temática os 450 anos de Niterói, terá entre as atrações, a apresentação da Escola de Samba Magnólia Brasil (Campeã do Carnaval Niterói 2023) e da sambista Marianna Cunha com o show “Pagodin da Mari”.



Será um total de 40 candidatos concorrendo nesta Eleição. Quem tem samba no pé, simpatia, elegância e sonha postular o título de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval Niterói 2024 vencerá numa noite que promete movimentar o mundo do samba da "Cidade Sorriso".



Quem for concorrer a Rei Momo será julgado nos quesitos: samba no pé, simpatia e elegância. Já as candidatas a Rainha serão avaliadas nos quesitos: simpatia, elegância e estética corporal. Será coroada Princesa a segunda colocada da Eleição (conforme a pontuação recebida).

A premiação para o Rei Momo e Rainha será de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para cada um e a Princesa receberá R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e a agremiação que indicar os vencedores receberá R$ 10.000,00 (Dez mil reais) por cada vencedor indicado (Rei e Rainha).



A Ascom/Neltur está recebendo até esta quinta-feira (23/11), os pedidos de credenciamento para a cobertura do evento. O pedido deverá ser enviado para comunicacao@neltur.com.br