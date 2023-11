Jovem paraibana é morta a facadas no Complexo da Maré, no Rio

Neste domingo (19), uma jovem foi esfaqueada e morta no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Identificada como Bruna Lopes da Silva, a mulher tinha 24 anos, era da Paraíba e estava morando no Rio de Janeiro com o namorado.

Bruna foi atacada após sair de uma festa na Comunidade da Vila do João e chegou a ser levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O principal suspeito é seu companheiro, com quem Bruna morava há mais de 6 meses.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram convocados para retirar o corpo da UPA às 23h20. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para apurar o assassinato da mulher. O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.

Bruna deixa três filhos.



Apelo nas redes sociais

Nesta terça-feira (21), a mãe da vítima, Germana Lopes, compartilhou um vídeo com um pedido de ajuda nas redes sociais. Germana solicitou doações para auxiliar no translado do corpo de Bruna de volta para Boa Vista, no interior da Paraíba. Segundo ela, a família não tem condições de arcar com os custos do transporte.