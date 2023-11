Gonçalenses protestam pedindo construção de passarela em Vista Alegre

Um grupo de moradores dos bairros de Vista Alegre, Santa Luzia, Laranjal e Guaxindiba se reuniram na tarde desta segunda-feira (20), por volta das 14h30, para protestar pela segurança de todos que passam em frente ao Colégio Mauá, no Km 15 da RJ 104, em Vista Alegre, São Gonçalo. A reivindicação dos manifestantes, que se concentraram em frente ao colégio, é para que seja feita a construção de uma passarela no local, a fim de prevenir acidentes.

De acordo com a moradora Jucilene Ferreira, acidentes tem se tornado cada vez mais comuns na região, mas apesar da manifestação estar acontecendo agora, em 2023, essa é uma luta que já vem sendo travada desde 2011.

“Nós estamos nessa busca desde 2011. Já fizemos muita manifestação aqui na região e graças a Deus, já conseguimos duas passarelas prontas. A gente fazia manifestação em busca de três passarelas. Duas vieram e agora falta essa em frente ao Colégio Mauá. Então a gente segue reivindicando um direito nosso, né.”, contou Jucilene.

A moradora disse também que o intuito dos protestos é sempre chamar atenção para os direitos da população de forma pacífica, sem prejudicar o trabalho ou os direitos de ir e vir, de nenhuma outra pessoa. “A gente sempre faz as manifestações com o apoio do BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária). Sempre botamos um ofício lá pra que eles venham dar um apoio, pra não virar uma manifestação baderneira. Por que aí você tira o direito de ir e vir das pessoas e isso não é certo, então a gente sempre quer fazer as coisas da forma correta. Manifestação pacífica para reivindicar os nossos direitos, e uma passarela ali é fundamental.”, disse.

No ato desta segunda, estavam presentes agentes da Polícia Militar e do Segurança Presente, além de uma viatura do Batalhão de Polícia Rodoviária, que chegou já no final do protesto. Todos para garantir que a manifestação acontecesse de forma segura e ordenada.

Procurada pelo OSG, a Prefeitura de São Gonçalo ainda não se pronunciou sobre a solicitação dos moradores.