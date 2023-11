Lojas no Ceasa ficam destelhadas após temporal em SG

Após a forte tempestade de ventos e raios que atingiu a cidade de São Gonçalo no último sábado (18), muitos estão sendo os prejuízos da população com as consequências desse acontecimento meteorológico.





Estado em que ficou o Ceasa após a forte tempestade Redação

Autor: Redação

No Ceasa (centrais de abastecimento), localizado no bairro Colubandê, em São Gonçalo, funcionários da maioria das lojas locais estão apreensivos, já que foram parcialmente destelhadas.

No Ceasa do Colubandê houve o registro de telhados voando | Foto: Filipe Aguiar

O funcionamento do Ceasa está parcial, com muitas lojas fechadas e as poucas que estavam em funcionamento nesta manhã apresentam situação de contenção dos danos provocados pela tempestade, com funcionários efetuando a limpeza do local.

O funcionamento do Ceasa está parcial, com muitas lojas fechadas | Foto: Filipe Aguiar

Segundo funcionários do Ceasa, a maior preocupação é com um novo temporal, já que com a falta de boa parte dos telhados, algumas lojas estão sem proteção, o que pode acarretar em um prejuízo ainda maior, devido à chuva que pode vir a cair sobre as mercadorias.



