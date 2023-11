Plano Verão: entenda o plano de atuação da Enel para enfrentar as altas temperaturas

Um forte esquema especial de operação e atendimento foi preparado pela Enel Distribuição Rio para enfrentar o período desafiador do verão, quando as tempestades com intensas rajadas de vento, quedas de árvores e alagamentos castigam a rede elétrica e prejudicam o fornecimento de energia para os clientes. O Plano Verão 2023/24 da Enel Rio garante um aumento representativo no número de equipes emergenciais em campo em caso de contingências severas, além do dobro da capacidade de atendimento aos clientes pelos canais da companhia.

“Estamos acompanhando, neste ano, um volume de chuvas acima da média, com fortes ventos. Com o impacto do El Niño, esperamos mais tempestades associadas a rajadas de ventos e raios, com as primeiras manifestações intensas previstas já para os próximos dias, começando neste fim de semana”, alerta o diretor de Operações da Enel Distribuição Rio, José Luis Salas. Segundo ele, já foram registradas neste ano cerca de 23.116 ocorrências de vegetação sobre a rede (entre janeiro e setembro), 19% mais que no mesmo período do ano passado. São árvores e galhos que caem sobre os cabos e geram destruição da rede, muitas vezes, demandando até a reconstrução de trechos inteiros.

Evento climático, com chuva, rajadas de vento e descargas atmosféricas, causou danos severos à rede elétrica de várias cidades fluminenses, interrompendo o fornecimento de energia | Foto: Divulgação

O Plano Verão conta ainda com um processo estruturado de categorização das ocorrências, com definição de escala de prioridade, permitindo que casos mais sensíveis recebam atendimento primeiro. Escolas, hospitais, clientes eletrodependentes cadastrados no sistema recebem atenção especial.



Essa preparação para o verão, entretanto, não se dá apenas na véspera da estação, como ressalta Salas. “Ela começa no fim do ano anterior, quando definimos os investimentos que serão executados nas regiões de maior complexidade. Depois, ao longo do ano, atuamos com ações de manutenção preventiva e corretiva, poda, digitalização da rede e obras de modernização e ampliação, a fim de chegarmos em boas condições no verão”, afirma. A empresa investiu nos primeiros nove meses do ano (entre janeiro e setembro) quase R$ 560 milhões, visando a melhoria da qualidade do serviço prestado aos clientes. Deste montante, R$ 164 milhões foram investidos apenas no último trimestre.

“Com tudo isso, podemos dizer aos nossos clientes que estamos fazendo toda a preparação necessária para atender as ocorrências decorrentes de eventos climáticos previstos e que, se não tivermos surpresas, conseguiremos reduzir significativamente o impacto do verão sobre o serviço de fornecimento de energia na nossa área de concessão”, reitera o diretor.

Canais digitais

Em situações de contingência, devido ao alto volume de chamada no call center, a empresa orienta que os clientes utilizem os canais digitais para agilidade do atendimento. A empresa reforçou a estrutura em todos os canais de comunicação direta para ingresso das solicitações.

O cliente pode registrar falta de energia pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para (21 99601-9608). Além do WhatsApp. As solicitações relacionadas à falta de luz também podem ser feitas prioritariamente pelo App Enel Rio ou site www.enel.com.br

Durante a tempestade, permaneça em segurança! Confira as dicas:

• Se encontrar um cabo partido, não se aproxime;

• Não encoste em objetos metálicos: como semáforos, postes de iluminação pública, pontos de ônibus, portões e grades em uma enchente;

• Retire os equipamentos da tomada e deixe-os fora do alcance da água;

• Busque abrigo seguro: em caso de ventos intensos, procure locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas;

• Evite áreas arborizadas! Durante tempestades, há risco de queda de árvores.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.