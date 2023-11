Taylor Swift: Veja o que muda a partir de agora nos shows

O show da cantora Taylor Swift, que aconteceria na noite deste sábado (18), foi adiado para o dia 20, segunda-feira, após o registro de altas temperaturas dentro e fora do estádio Nilton Santos. Com o adiamento, veio também uma mudança no horário do show. Antes programado para iniciar às 19h30, os próximos dois shows, nos dias 19 e 20, vão começar às 20h30.

O horário da abertura dos portões e o show de Sabrina Carpenter, cantora que abre a The Eras Tour, também foram realocados. A abertura dos portões acontecerá das 16h às 16h45 para o público VIP, e as 17:00 para o público geral. Já a apresentação de Sabrina será às 19h30.

Os ingressos para sábado são válidos para o show de segunda-feira. Foi divulgada uma política de reembolso pela Time For Fun, empresa organizadora do evento. A solicitação deve ser feita no site da empresa, através do preenchimento de um formulário, e tem de ser solicitada das 23h59 de sábado até as 6h de segunda-feira.

A atenção com as condições climáticas nos arredores do Engenhão se tornou maior após o primeiro show da turnê no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17). Houve a morte de uma fã, Ana Clara Benevides, 23 anos, que desmaiou durante os primeiros minutos de show e faleceu após uma parada cardiorrespiratória. Ainda, segundo os bombeiros, cerca de mil pessoas desmaiaram na espera da apresentação da artista e durante o evento.

Na internet, fãs relatam despreparo da equipe da Time For Fun para lidar com as adversidades causadas pelo calor. Na sexta-feira (17), segundo os presentes no estádio, o acesso a água era escasso, e um copo de água de 350ml custava entre R$8 a R$10.

Ainda, há relatos de negligência com os fãs por parte da equipe médica presente no estádio Nilton Santos. A influenciadora Bel Rodrigues compartilhou em suas redes sociais que passou mal por estar desidratada.

tentei muito ficar o máximo possível e isso foi depois das surprise songs. feliz por ter ouvido uma do debut e ter cantado a plenos (nem tanto) pulmões. infelizmente perdi todo o ato de midnights… é isso. pic.twitter.com/McFLnhHbND — bel rodrigues (@belrodrigues) November 18, 2023

No dia 18, a capital registrou 39,1°C e sensação térmica de 59,3°C.