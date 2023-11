Corpo de jovem que morreu após parto em Itaboraí será sepultado neste sábado (18)

O sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Itaboraí - Foto: Reprodução

O sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Itaboraí - Foto: Reprodução

Será sepultado na tarde deste sábado (18), o corpo da jovem Taysa de Souza da Silva, de 22 anos, que faleceu no Hospital Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí, após complicações depois de dar à luz. Taysa havia parido seu segundo filho no último sábado (11) e faleceu cinco dias depois, na quinta-feira (16).

Após a alta, ela começou a sentir fortes dores e retornou ao hospital após dois dias, na na segunda-feira (13). A família diz que não conseguiu detalhes sobre o ocorrido e a causa da morte da jovem, e acusa a unidade de saúde da Prefeitura de Itaboraí de se recusar a entregar o prontuário médico.

Ainda de acordo com familiares da jovem, já na delegacia de polícia de Itaboraí (71ª DP), foi negado o registro de ocorrência, e, por isso, eles precisaram então fazer o registro na delegacia de Maricá, que é cidade vizinha à Itaboraí.

O sepultamento ocorrerá no cemitério municipal de Itaboraí, às 16h. Amigos e familiares de Taysa também programam uma manifestação na próxima segunda-feira (20).

Em nota, nessa sexta-feira (17), a Polícia Civil informou que a 71ª DP (Itaboraí) investiga o caso e que o corpo da vítima seria encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para necropsia. "Foram solicitados o prontuário da vítima e a relação dos nomes da equipe responsável pelo parto dela para prestarem depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos", disse.

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Itaboraí comunicou que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias do fato e aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML). "O pedido de acesso ao prontuário foi protocolado, assim que foi solicitado pelos familiares. A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) reforça que está à disposição da família, prestando todo o auxílio necessário".