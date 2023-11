Passagem de frente fria deve mudar tempo em Niterói e região

A aproximação e a passagem de uma frente fria pelo oceano pode mudar o tempo em Niterói e nas cidades vizinhas neste sábado (18), com possiblidade de ventania e pancadas de chuvas. Mas, apesar disso, o calor não deve dar trégua. A informação é do Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói.

No fim da tarde deste sábado (18), o céu ficará parcialmente nublado passando a nublado e há previsão de rajadas de ventos moderados a fortes. Pancadas de chuva de intensidade moderada a forte podem ocorrer a partir da noite, acompanhadas de raios. Mínima prevista de 27° e máxima de 40°.

Ainda neste sábado, a Prefeitura também emitiu uma nota informando sobre o registro de umidade relativa do ar baixa (36%). A previsão é de que essa condição permaneça, chegando a valores abaixo de 30% durante a tarde de hoje (18). A Defesa Civil alerta para os seguintes cuidados a serem tomados: evitar exercícios físicos ao ar livre até as 17 horas; umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, etc; sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol; consumir bastante água.

Neste domingo (19), a alta disponibilidade de umidade e os ventos em níveis médios e altos da atmosfera manterão o tempo instável na região. A previsão é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a qualquer momento, sendo nos períodos da tarde/noite com raios, rajadas de vento e os maiores acumulados de chuva. As temperaturas devem cair. Mínima prevista de 24° e máxima de 28°.

Já na segunda-feira (20), o tempo seguirá instável. A previsão é de céu encoberto, chuva fraca a moderada ao longo do dia, com ventos fracos a moderados. Temperaturas devem continuar caindo. Mínima prevista de 26.

Vale lembrar que a cidade de Niterói está sob aviso de chuva e vento desde às 12h deste sábado (18) até às 23h59 da segunda-feira (20).