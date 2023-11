Ana Hickmann pode perder imóvel por motivo de dívidas

Uma nova notícia sobre Ana Hickmann veio à tona na última nesta sexta-feira (17). Desta vez, o assunto são as contas bancárias da famosa, que recebe um alto salário na TV, além de ser dona de uma bem-sucedida marca.

Segundo o Notícias da TV, a apresentadora da Record estaria enfrentando uma crise financeira, em que pode perder um de seus imóveis. Dentre as dívidas, aparecem empréstimos milionários em bancos conceituados e até mesmo contas básicas, como água, gás e condomínio.

Procurados pelo Notícias da TV, Ana Hickmann e Alexandre Correa não se manifestaram. Ao UOL, Correa negou que o motivo da briga com a mulher tenha sido as dívidas do casal.