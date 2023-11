Chuva forte no Rio causa alagamentos e quedas de árvore

Chuva causa alagamento nas ruas do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Reprodução Redes Sociais

Chuva causa alagamento nas ruas do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/ Reprodução Redes Sociais

Após últimos dias de muito calor, chegando a sensação térmica de mais de 50° graus, o Rio de Janeiro registrou bastante chuva entre a noite desta terça-feira (14) e madrugada com quarta (15). Em alguns bairros da capital fluminense chegou a ter queda de granizo, além de alagamentos e quedas de árvores.

Os bairros de Bangu, Santíssimo e Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, registraram queda de granizo.

O bairro do Catete, na Zona Sul do Rio, teve vários locais alagados. O bairro da Glória registrou bolsões d'água.

Na Lapa, na Região Central do Rio de Janeiro, um carro teve pane no meio de uma rua, devido ao alto nível da água que cobriu as ruas.



O Centro de Operações Rio (COR) registrou queda de árvores em vários pontos do Rio de Janeiro. A previsão é que as altas temperaturas continuem no estado.