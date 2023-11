Após quatro dias sem energia, moradores do Vidigal protestam no Rio

Moradores do Vidigal protestam na Av. Niemeyer - Foto: Divulgação/ Reprodução: Redes Sociais

Moradores do Vidigal protestam na Av. Niemeyer - Foto: Divulgação/ Reprodução: Redes Sociais

Moradores do morro do Vidigal protestam na Avenida Niemeyer, na Zona Sul do Rio, na noite desta terça-feira (14), após terem ficado quatro dias sem energia elétrica em suas casas. Os manifestantes chegaram a fechar a rua, colocando caçambas de lixo para obstruir a passagem de veículos, além de levantarem cartazes e placas.

Segundo o Centro de Operações do Rio (COR), a manifestação ocupou ambos os sentidos da Avenida Niemeyer e provocou congestionamento no trânsito da região. A PM foi acionada juntamente com a CET-Rio.



A Light informou que está com equipes atuando neste momento no Vidigal.

Leia também

➢ Enel encontra 'gato' de luz em padaria e açaiteria em São Gonçalo

➢ Casal de idosos no Amendoeira enfrenta falta d'água há dois meses

"Importante ressaltar que essa é uma região sensível, de inúmeras ligações clandestinas, e, em locais com 'gatos' de luz, os transformadores configurados e instalados para atender os clientes da companhia ficam sobrecarregados com a demanda irregular de energia provocada pelas ligações clandestinas e desligam, ocasionando interrupções", declarou.