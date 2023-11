'Apagão' no Engenhão atrasa show do Rebelde no Rio

Telão apagou e voltou com problemas técnicos antes do início do show - Foto: Reprodução/Twitter

Telão apagou e voltou com problemas técnicos antes do início do show - Foto: Reprodução/Twitter

O segundo dia de RBD no Rio de Janeiro foi marcado por problemas de energia antes da apresentação. Na noite dessa sexta-feira (10), a apresentação do grupo musical mexicano precisou ser atrasada em quase uma hora por conta de problemas técnicos na estrutura do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde a performance aconteceu.

Segundo o relato de espectadores, o telão e algumas luzes do espaço chegaram a apagar totalmente durante os primeiros segundos da música de abertura, antes que os integrantes do Rebeldes começassem a cantar. Depois, o telão voltou a funcionar, mas com alguns problemas técnicos.

Leia também:

➢ Criminosos fazem arrastão na saída do show do RBD, no Engenhão

➢ Show de rock em Neves, SG, arrecada ração para animais abandonados

Foi só por volta de 21h30 que a apresentação iniciou devidamente. O show estava marcado para às 20h30. A empresa responsável pela distribuição de energia na capital, a Light S/A, informou que não há registros de problemas na rede da região. De acordo com a empresa, a linha de energia elétrica que atende ao estádio esteve normal e com carga durante o momento do show.



Essa não é a primeira vez nas últimas semanas que um apagão pega o público do Engenhão de surpresa. No último dia 21 de outubro, um confronto entre Botafogo e Internacional precisou ser interrompido no meio da partida por conta de uma série de falhas nos refletores do estádio. Na ocasião, a Light disse que suas linhas de distribuição não apresentavam problemas e que o apagão aconteceu por conta de "defeito interno de responsabilidade do estádio".

Diferente da partida do Botafogo, o show do RBD não precisou ser remarcado e aconteceu normalmente alguns minutos mais tarde, na noite desta sexta (10). está foi a segunda apresentação do grupo pela turnê "Soy Rebelde", que começou no país com outro show no Engenhão, na noite de quinta (09). Do Rio, o grupo segue para São Paulo, onde tem shows marcados até o dia 19 de outubro.