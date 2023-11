Empreendedores ganham novo aliado para seus negócios com o Empreenda.Rio

O Empreenda.Rio, o mais novo programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), faz sua estreia nesta quinta-feira (09/11) na Feira do Empreendedor do Sebrae Rio, na Cidade Nova - Foto: Divulgação/ Prefeitura do Rio de Janeiro

O Empreenda.Rio, o mais novo programa da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), faz sua estreia nesta quinta-feira (09/11) na Feira do Empreendedor do Sebrae Rio, na Cidade Nova. Além de cursos sobre empreendedorismo, gestão de negócios e marketing digital, o Empreenda.Rio ajudará os profissionais que queiram se tornar microempreendedores individuais (MEI), fazendo também intermediação de mão de obra.

"O Rio tem mais de 700 mil microempreendedores individuais. E é importante que eles tenham um espaço para se qualificar, trocar experiências e expandir seus negócios. Além da sede do Empreenda.Rio, no Centro, o trabalhador poderá recorrer às salas de empreendedorismo nas nossas sete Centrais do Trabalhador, no Centro Administrativo São Sebastião e no Planetário do Rio. Hoje, já prestamos apoio, por meio do programa Economia sobre Rodas, para os donos de foodtrucks e foodbikes. A ideia é ampliar essa rede de apoio", explica o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



As equipes do Empreenda.Rio estão sendo treinadas e as salas, organizadas. A sede principal do programa será na Praça da República, 139, no Centro, mas haverá nove “filiais”. Além de salas no Centro Administrativo São Sebastião e no Planetário do Rio, o Empreenda.Rio funcionará também nas sete Centrais do Trabalhador: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58); Tijuca (Rua Camaragibe, 25).

No estande da SMTE na Feira do Empreendedor do Sebrae Rio, os trabalhadores poderão tirar dúvidas e conhecer o novo projeto da secretaria. A feira, gratuita, se estenderá até sábado, no Centro de Convenções ExpoMag, na Rua Beatriz Larragoiti.