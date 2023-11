Ciep desativado em São Gonçalo pode virar centro cultural

Ciep no Porto do Rosa pode ganhar novo fim - Foto: Filipe Aguiar

O Ciep 045, localizado no Porto do Rosa, em São Gonçalo, pode virar uma centro de cultura, esporte e educação para crianças do município. Isso porque, segundo fontes do Governo do Rio, uma das possibilidades encontradas para dar uso ao imóvel seria a cessão para o Instituto Vini Jr., do jogador gonçalense criado no bairro, Vinícius Jr.

O antigo colégio estadual situado às margens da Rodovia Niterói-Manilha, a BR-101, está desativado há anos. A unidade chegou a ser municipalizada em 2005, mas foi devolvida ao Estado nos primeiros meses de 2016.

A reportagem do SÃO GONÇALO chegou a visitar o local onde a antiga escola funcionava na última semana. A entrada da unidade, composta por uma rampa, sofre com a falta de poda e com o acúmulo de lixo.

A altura do mato chega a "esconder" o prédio principal da unidade de ensino de quem caminha na frente na Rua João Ramalho, via de acesso ao Ciep, que atualmente não possui mais portas ou janelas, nem mesmo o portão de entrada.

Antigo espaço está sem utilização há anos | Foto: Filipe Aguiar

O local se tornou um ponto vulnerável para o acesso de traficantes e usuários de drogas, levando preocupação aos moradores do entorno. Em janeiro de 2015, funcionários foram expulsos por homens em motocicletas, que estariam cumprindo uma determinação do tráfico local.



Por conta disso, o Governo do Rio estuda qual fim irá dar para o prédio. Em nota, a Secretaria de Estado de Educação informou que está realizando uma análise para avaliar se o Ciep 045 - Portão do Rosa será oficialmente extinto ou não, bem como a possibilidade de cessão do imóvel para atividades educativas, esportivas e culturais.

Procurado, o Instituto Vini Jr., que pode vir a ser o futuro beneficiário do antigo espaço, não enviou resposta até o fechamento desta reportagem.