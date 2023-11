São Gonçalo adere à mobilização mundial em defesa das mulheres

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, vai realizar uma série de ações referentes à campanha “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”, uma mobilização mundial que ocorre em mais de 160 países, sendo realizada no Brasil desde 2003.

A campanha foi iniciada por ativistas do Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), em 1991, como estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra mulheres e meninas.

“Durante esses dias, serão realizadas ações com o objetivo de sensibilizar a população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher e divulgar os mecanismos legais e a rede de enfrentamento do município para coibir a violência de gênero”, disse a subsecretária Ana Cristina da Silva.

A abertura da campanha em São Gonçalo será realizada no dia 16 de novembro, quando haverá o lançamento do vídeo sobre a desconstrução dos tipos de violência, na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Venda da Cruz, às 10h.

No dia 23 de novembro, às 9h, a subsecretaria vai realizar uma roda de conversa no Núcleo Avançado em Tecnologia de Alimentos (Nata), no Colégio Nata, no Colubandê, sobre a desconstrução do machismo e seus impactos na sociedade.

Também no dia 23, haverá a formatura da 8ª turma de capacitação do Projeto Lidera Mulher, no Espaço Mais Conhecimento, no Partage Shopping, às 14h.

A programação segue no dia 30 de novembro, com a exposição das pinturas que foram realizadas na oficina “As Expressões do Ser Mulher”, além de apresentação musical de voz e violão com a cantora Fabiana do Vale, no Espaço Mais Conhecimento, Partage Shopping, às 15h.

E, no dia 6 de dezembro, a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres vai realizar uma palestra destinada a homens sobre “Desconstrução do Machismo e seus Impactos na Sociedade”, com a participação especial da Secretaria Municipal de Conservação, seguida de apresentação cultural com a temática da violência doméstica e de gênero, realizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, no Teatro Municipal, às 14h.