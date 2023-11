Corpo do vereador Cici Maldonado será sepultado no Cemitério Parque da Paz

Amigos e familiares darão o último adeus ao vereador Aldecyr Maldonado, o Cici Maldonado (PL-RJ), na tarde desta quarta-feira (08). O sepultamento vai acontecer no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco, em São Gonçalo, às 16h.

O velório do corpo de Cici Maldonado tem início às 11h desta quarta na Igreja Batista Porto da Madama, onde passou a infância. Nesta manhã, os familiares do parlamentar aguardavam no Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, pela liberação do corpo do vereador para a cerimônia de despedida.

Cici deixou a esposa e três filhas, todas maiores de idade. A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) está investigando o caso para entender as motivações e autoria do crime.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo iniciaram as investigações minutos após o crime | Foto: Filipe Aguiar

Diversas autoridades do município se manifestaram sobre o ocorrido e lamentaram o assassinato do parlamentar. A Prefeitura de São Gonçalo emitiu uma nota lamentando a morte e informou que o prefeito Capitão Nelson (PL-RJ) decretou luto oficial de três dias no município.