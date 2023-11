São Gonçalo vai ganhar novo centro de atendimento veterinário

São Gonçalo vai ganhar mais um Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem) no próximo ano, em Alcântara. As obras de reforma e adequação do espaço, em obediência ao Conselho de Medicina Veterinária, começaram na semana passada. O local vai realizar as castrações de cães e gatos, consultas de casos de baixa complexidade, além de aplicar a vacinação antirrábica animal.

O Cavem Alcântara chega para somar com o Cavem Mutuá, além de facilitar o acesso dos moradores dos bairros adjacentes à Alcântara. Com a inauguração da segunda unidade, os serviços serão dobrados. Ainda há a intenção de oferecer serviços de imagem.

“O novo local tem mais espaço. Teremos dois consultórios para os casos de baixa complexidade. Além de duplicar por ser uma nova unidade, ela terá mais um consultório. Também faremos curativos e aplicaremos injeções de medicamentos”, disse o subsecretário de Saúde Coletiva, Anderson Teixeira.

Apenas a castração necessitará de agendamento através do aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp), como já acontece com o Cavem Mutuá. Os demais serviços serão realizados com distribuição de senhas ou por vez de chegada, no caso da vacinação.

“Os casos de média e alta complexidade continuarão sendo encaminhados para o Hospital Veterinário da UFF (Hospital Universitário de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense (Huvet), em Santa Rosa, Niterói) – único público da região”, finalizou Anderson.

O Cavem Alcântara vai funcionar na Rua Arthur Silva, 91, Alcântara (ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz).