Mulher ameaça incendiar ônibus e joga álcool nos passageiros

Uma mulher causou pânico na manhã desta quinta-feira (2) ao embarcar num ônibus da linha 341, no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, e jogar álcool nos passageiros e motorista, segundo relatos de quem estava dentro do coletivo.

Os passageiros disseram que a mulher estava armada e, após jogar álcool nas pessoas, pediu que descessem pois colocaria fogo no veículo. O motorista abriu as duas portas e todos saíram correndo.

Leia também



➢ Três ficam feridos após capotamento em Tribobó

➢ Alunos de colégio tradicional no Rio utilizam inteligência artificial para manipular fotos de colegas

"Ela jogou álcool em mim e nas minhas amigas. Quando sacou a arma mandou todo mundo descer do ônibus que ela ia botar fogo. O motorista conseguiu abrir as duas portas todo mundo saiu correndo e ela fugiu. Estava de touca no rosto", disse uma das passageiras em sua rede social.



A Polícia Civil afirmou que está investigando o caso, e que também está em posse do celular da mulher, que foi esquecido no ônibus no momento da fuga da mesma. Disse ainda que analisa imagens de câmeras de segurança e que conseguiu contato com a mulher, aguardando agora a ida dela à delegacia.

A Auto Viação Salineira, responsável pela linha, emitiu nota sobre o ocorrido.

"A Auto Viação Salineira informa que na manhã desta quinta-feira (02), uma mulher embarcou em um ônibus da linha 341 - Arraial X Figueira (via Sabiá) e tentou atear fogo no coletivo utilizando um vidro de álcool Gel. Ninguém ficou ferido e o caso foi registrado na Delegacia Policial de Arraial do Cabo. A Salineira repudia veementemente a ação criminosa que interfere diretamente no direito de ir e vir das pessoas e afirma que está colaborando com as autoridades policiais na identificação da criminosa".