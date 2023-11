Novo colorido na passarela do Arsenal

As pinturas do Cidade Ilustrada integram um movimento de revitalização de toda a cidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

As pinturas do Cidade Ilustrada integram um movimento de revitalização de toda a cidade - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A passarela do Arsenal, localizada na Avenida Dr. Eugênio Borges, e que corta a rodovia RJ-106, é o mais novo ponto da cidade a receber o colorido e as artes do projeto Cidade Ilustrada. Quem passa pelo local já pode conferir todo o processo de mudança que vem sendo realizado.

O painel apresenta imagens abstratas e minimalistas respeitando e valorizando os traços arquitetônicos da passarela, dando um novo colorido para a região. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faelsg).

Leia também:



Escolas estaduais desativadas preocupam gonçalenses

Dia de Finados: confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

As pinturas do Cidade Ilustrada integram um movimento de revitalização de toda a cidade, idealizado pelo prefeito Capitão Nelson, que tem o objetivo de valorizar e dar espaço aos artistas locais, ao mesmo tempo em que transforma as paredes dos viadutos e outras áreas públicas em grandes obras de arte ao ar livre.

Já receberam o colorido do Cidade Ilustrada os viadutos do Alcântara, Raul Veiga, Colubandê, Maria Paula, Tribobó, Jardim Catarina, Coelho, Santa Luzia, a passarela do Tribobó, além dos paredões e a praça da Praia das Pedrinhas, entre outros espaços de convivência da cidade.