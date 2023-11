Dia de Finados: confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Celebrado nesta quinta-feira (2), o Feriado de Finados remete ao luto, à saudade e a homenagens aos mortos. A data também traz variados aspectos religiosos e culturais que são aplicados em diversas partes do mundo.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, assim como as prefeituras de São Gonçalo e Niterói, decretaram ponto facultativo na próxima sexta (3), portanto, vale alertar para que àqueles que tenham questões a serem resolvidas em alguma repartição pública estadual ou municipal, se organizem.

Leia também

Dia de Finados: cemitérios se preparam para feriado em São Gonçalo

Grupo de 33 brasileiros é resgatado da Cisjordânia, na Palestina



O que abre e fecha no feriado:



Hospitais

Unidades Públicas de emergência das redes estadual e municipal abrem normalmente durante o feriado e ponto facultativo.

Supermercados

Abrem em seus horários normais no feriado.

Shoppings

- Plaza Shopping, em Niterói - no feriado, lojas e quiosques abertos das 15h às 21h; Praça de alimentação das 12h às 21h e Restaurantes e Salas de Cinema estarão abertos de acordo com sua programação.

- São Gonçalo Shopping - no feriado, lojas e quiosques abertos das 11h às 15h; Praça de alimentação das 11h às 21h e Restaurantes e Salas de Cinema com funcionamento de acordo com cada programação.

- Pátio Alcântara - no feriado, lojas e quiosques abertos das 9h às 15h e Praça de Alimentação das 10h às 15h.

- Partage Shopping - no feriado, lojas e quiosques - Opcional: 11h às 15h / Obrigatório: 15h às 21h; Praça de alimentação e lazer das 11h às 21h; Cinema aberto de acordo com a programação; Bares e restaurantes do Jardim das 11h às 23h e Detran, TRE, SINE e Procuradoria e Secretarias: fechados.

Bancos

Os bancos em Niterói e São Gonçalo estarão fechados durante o feriado desta quinta-feira (2). Na sexta-feira (3) o funcionamento será normal.

Barcas

A CCR Barcas irá operar com a grade de domingos e feriados, na quinta-feira (2) e sexta (3), na linha Arariboia. As viagens ocorrerão de hora em hora, das 5h30 às 23h30 (Arariboia/Praça XV) e das 6h às 23h (Praça XV/Arariboia). Nesses dois dias, não haverá operação nas linhas Cocotá e Charitas.

Na linha Paquetá, a concessionária irá operar com a grade de feriados na quinta e grade regular de dias úteis na sexta.

Cemitérios de SG e Niterói

As prefeituras das duas cidades divulgaram esquema de funcionamento especial dos cemitérios municipais. Em São Gonçalo, a visitação será das 8h às 17h no feriado. Para os que desejam participar de celebrações religiosas, a Santa Missa de Finados será celebrada nos cemitérios de São Gonçalo e São Miguel, às 8h, 10h e 16h.

Já em Niterói, os cemitérios municipais Maruí, São Lázaro e São Francisco Xavier estarão abertos das 8h às 18h.