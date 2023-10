Corpo de barbeiro morto em oficina da Zona Oeste do Rio é sepultado

Nesta segunda-feira (30), Thiago Farias da Costa foi sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap. O rapaz foi baleado por Victor Emmanuel Braga Silva, mecânico que já trabalhava com a família de Thiago, após uma discussão sobre um carro que estava com defeito. O veículo tinha acabado de passar por manutenção, e o rapaz foi à oficina questionar Victor sobre o motivo do veículo não estar funcionando.

Segundo Josy Sampaio da Costa, irmã da vítima, o carro estava na oficina de Victor há quatro meses, e no mesmo dia que voltou do conserto, o veículo já não estava funcionando bem, ao ponto do rapaz ter de voltar com o carro empurrando.

Um amigo de Thiago, que estava no local junto com ele, contou que, após a briga, o mecânico entrou na oficina e voltou armado. Victor deu ao menos três tiros em Thiago e ameaçou a testemunha, mandando que ela não o seguisse.

Thiago Farias da Costa morreu com 37 anos. A Polícia Civil está investigando o caso, e suspeito ainda não foi encontrado.