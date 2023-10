Cozinheiras escolares de Niterói fazem greve e protestam no Centro

Cozinheiras afirmam que título de "merendeira" não condiz com a realidade do trabalho - Foto: Filipe Aguiar

Cozinheiras afirmam que título de "merendeira" não condiz com a realidade do trabalho - Foto: Filipe Aguiar

As cozinheiras escolares da rede municipal de Niterói, em greve por 24 horas, realizaram um protesto na manhã desta segunda-feira (30), nas ruas do Centro da cidade. Entre as reivindicações das profissionais estão a mudança de nomenclatura e a redução da carga horária de trabalho.

Segundo as trabalhadoras, o principal objetivo do ato é conseguir com que a Prefeitura de Niterói cumpra as mudanças aprovadas no plano Municipal de Educação em 2016, que até hoje não foram implementadas. Para isso, profissionais de 52 escolas estão mobilizadas em prol da causa.

"A mudança de nomenclatura é o reconhecimento do nosso trabalho, porque 'merendeira' não condiz mais com o que a gente faz. Hoje, a gente trabalha com alimentos in natura, faz o pré-preparo, o preparo e a limpeza da cozinha. Essa sobrecarga de trabalho é o que está nos adoecendo. As nossas atribuições não vão mudar, o que vai mudar é o impacto na nossa sobrecarga de trabalho e no nosso adoecimento", afirma uma das lideranças do protesto, a cozinheira Elisângela Beltrão.

A profissional da rede municipal também diz que mesmo depois de um relatório do Departamento de Atenção à Saúde do Servidor (DASS) comprovar que 83% das licenças médicas das cozinheiras são por problemas ortopédicos, o governo atual teria ignorado o estudo e afirmado que a implementação das mudanças traria um grande impacto financeiro para o município, de cerca de R$ 7 milhões, e que essa seria uma das alegações para a demora na execução das modificações.

Com organização do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE) de Niterói, as trabalhadoras iniciaram a manifestação, às 7h, em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e caminharam até à sede da Fundação Municipal de Educação.





Cozinheiras escolares protestaram no Centro da cidade Filipe Aguiar

Autor: Filipe Aguiar

Procurada, a Prefeitura de Niterói ainda não respondeu.

* Em atualização