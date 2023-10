Motorista invade calçada e atropela homem no Espírito Santo

Um motorista de carro invadiu uma calçada e atropelou um homem de 34 anos em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (26). Por pouco, uma mulher com uma criança e um outro homem também não foram atingidos pelo veículo.

O incidentes foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento na mesma calçada do atropelamento. Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima foi arremessada com o impacto e ficou caída no local. O vídeo também mostra os outros pedestres escapando por centímetros do veículo.

Leia também:

Professor é acusado de empurrar idosa em calçada em São Paulo

Marido de cantora gospel confessa ter assassinado a esposa e é preso

Segundo o motorista, ele teria passado mal e perdido o controle do automóvel. Não há informações sobre o estado de saúde das pessoas envolvidas no incidente.