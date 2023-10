Marido de cantora gospel confessa ter assassinado a esposa e é preso

Na Bahia, Ederlan Mariano, marido da cantora gospel Sara Mariano, foi preso após ter confessado matar a esposa. Sara foi encontrada morta na noite de sexta-feira (27), e o assassinato foi cometido em Dias D’ávila, na Região Metropolitana de Salvador. Ederlan está preso na 25ª Delegacia Territorial. A prisão de Ederlan é temporária, com prazo de 30 dias.

Sara Mariano foi dada como desaparecida na quarta-feira (25), e foi vista pela última vez no bairro de Valéria, em Salvador, quando estava saindo de casa. Ederlan chegou a registrar o desaparecimento da esposa, e informou às autoridades que a cantora gospel tinha saído para ir para um evento religioso.

Leia também:

Justiça mantém traficante Rogério 157 em presídio federal

Homem é acusado de esfaquear companheira em Itaboraí

Na tarde de sexta-feira (27), o corpo de Sara foi encontrado em uma área de mata. O cadáver da mulher estava parcialmente queimado.

O titular da 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila) Euvaldo Costa afirma que o marido da cantora gospel já planejava realizar o crime há um mês. Segundo o delegado, “toda a trama para levar a vítima ao local do crime começou quando o marido da pastora percebeu que estava tendo problemas conjugais e resolveu que queria se livrar da mulher. São motivos que estamos investigando ainda, precisamos ainda de mais informações.”

Em um áudio de Sara divulgado pela irmã da vítima, Soraya, a cantora conta à irmã que o marido estava com planos de comprar uma arma. A vítima afirma que, caso Ederlan comprasse o armamento, ela iria dar fim ao casamento.

Após o desaparecimento, Ederlan fez postagens em suas redes sociais pedindo informações do paradeiro da esposa, como forma de aliviar as suspeitas de ter sido o autor do crime.