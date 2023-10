Clientes levam "golpe" de buffet em São Gonçalo

Uma conhecida empresa de eventos em São Gonçalo, que atua há mais de 15 anos no ramo, oferecendo serviços de buffet e decoração, se tornou dor de cabeça para inúmeros clientes que tiveram sua "festa do sonho" transformada em pesadelo.

No início do mês de outubro a empresa passou a publicar através de sua página no Instagram, um comunicado solicitando que todos que tivessem contratos fechados até o mês de novembro deste ano, entrassem em contato via e-mail. De acordo com relatos dos contratantes, foram enviados e-mails e outras diversas tentativas de contato, todas sem retorno. Foi quando receberam a informação de que as festas não seriam mais realizadas e que os valores, já integralmente pagos, seriam devolvidos a critério da própria empresa.

"Quando essa informação veio a tona, notamos que uma grande massa de pessoas havia sido lesada, assim como nós. Começamos a nos unir e hoje temos mais de 50 pessoas no grupo do whatsapp com contratos e sonhos desfeitos. Também descobrimos que, além de não conseguirem honrar com os contratos deste ano, a empresa continua vendendo pacotes para o ano de 2024. Não nos reembolsaram e continuam lesando mais e mais pessoas, ficando com todo dinheiro arrecadado", declarou a empresária Luiza Andrade, 38 anos, moradora de Niterói, que contratou os serviços da empresa no dia 6 de julho, pagando o valor integral de R$ 3.850,00 a vista, via pix, para o aniversário de 5 anos da filha, marcado para o próximo dia 24 de novembro.

Ainda de acordo com relatos das vítimas, a empresa reembolsou em 100% as três primeiras festas contratadas para o mês de outubro e outras três foram reembolsadas em 50%, porém, as festas que se sucederam ao dia 14 de outubro, algumas até mesmo já tendo sido realizadas, ainda não tiveram nenhum tipo de resposta, contato ou estorno.

"Agora eles passaram a enviar um comunicado para todos, afirmando que a partir do dia 10 de outubro a negociação seria feita pela assessoria jurídica e que estes fariam contato, mas ninguém recebeu contato algum", afirmou Luiza.

Segundo informações obtidas pelos contratantes, diversos fornecedores e funcionários também estão sendo prejudicados pela empresa, inclusive um fornecedor de móveis, ao qual a empresa deve cerca de 12 mil reais e ainda está com parte de seu acervo.

"No dia 5 de julho fiz meu depósito via pix do valor total de R$ 3.500,00, para a festa de 4 anos do meu filho, a ser realizada no dia 23 de novembro. Desde este dia peço meu contrato para saber exatamente o que tinha direito e a dona da empresa não me enviou, mas até então estava tudo ok, porque tinham feito a festa do meu sobrinho e foi tudo perfeito. Depois de inúmeras tentativas de comunicação sem resposta, no dia 9 de outubro recebi uma resposta padrão de que os eventos da primeira quinzena seriam resolvidos primeiro e que depois entraria em contato. Faltando 14 dias para minha festa, me vi desesperada sem ter de onde tirar dinheiro para fazer um novo evento. Até agora não sei o que realmente aconteceu e hoje, 26 de outubro, nenhum contato foi feito pela contratada. Hoje só quero reaver meu dinheiro e que todas as outras 50 pessoas consigam o mesmo", declarou uma das vítimas, que preferiu não ser identificada.

Os clientes já entraram com processos no Ministério Público do Rio de Janeiro e também registraram ocorrência em delegacias, aguardando por uma resolução do caso.

Procurado, o MPRJ afirmou que irá apurar as denúncias. A Polícia Civil também investiga o caso, mas não deu detalhes do andamento das investigações.

A empresa também foi procurada, mas não respondeu sobre aas denúncias.