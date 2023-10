Gerente do tráfico de drogas em comunidade é preso em Belford Roxo

Carlos Vitor Martins da Silva é um dos comandantes do tráfico de drogas no Complexo de Santa Tereza - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Carlos Vitor Martins da Silva é um dos comandantes do tráfico de drogas no Complexo de Santa Tereza - Foto: Divulgação/Disque Denúncia

Nesta sexta-feira (27), policiais do 39º BPM prenderam um homem acusado de gerenciar o tráfico de drogas do Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo. A prisão aconteceu após o órgão receber informações do Disque Denúncia.

Carlos Vitor Martins da Silva, de 28 anos, é apontado pela polícia como 'gerente' do tráfico de drogas da comunidade de Santa Teresa, é membro da facção Comando Vermelho, facção que atua na comunidade, e estava foragido. O criminoso possui dois mandados de prisão expedidos em seu nome, por roubo, organização criminosa e tráfico de drogas.

Com o traficante, foram apreendidos um fuzil, munições, um carregador de fuzil e um veículo roubado.

Leia também:

Fernandinho Beira-Mar alega insanidade para sair da prisão

Exército prende dezessete militares por furto de metralhadoras



Carlos foi encaminhado para a 54ª DP, em Belford Roxo, onde o mandado de prisão foi cumprido.



Quem tiver informações sobre a identificação e a localização de foragidos da Justiça pode denunciar, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ