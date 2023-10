Roger Waters recebe Medalha Pedro Ernesto na Câmara do Rio

O cantor, compositor e baixista Roger Waters, um dos fundadores da banda Pink Floyd, recebeu nesta sexta-feira (27), na Câmara de Vereadores, a Medalha Pedro Ernesto.

O requerimento foi da veredora Monica Benicio (PSOL), que entregou a honraria a Roger Waters como reconhecimento do ativismo do artista nos direitos humanos, contra regimes ditatoriais e em defesa do povo palestino.

"Esse homem não é apenas um artista consagrado, uma lenda do rock, mas também um ativista incansável, que usa sua voz para combater as injustiças do mundo", disse a vereadora.

Homenagem a Marielle

Benício é viúva da vereadora Marielle Franco, executada em 2018, em crime até hoje sem um mandante descoberto. Durante a entrega da medalha, ele recebeu a placa de rua que homenageia Marielle e ergueu.

Em sua turnê em 2018 pelo país, seis meses após o crime, Waters fez uma homenagem a Marielle em seu show no Maracanã (veja na reportagem abaixo).

Vestido com uma camisa com a frase "Lute como Marielle Franco", o cantor pediu que a filha, Luyara Santos, a irmã, Anielle Franco, e Mônica Benício subissem ao palco. "Ela acreditava em direitos humanos, assim como eu", disse Waters no palco.

Show no Engenhão

No sábado, Roger Waters se apresenta no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

O inglês traz sua turnê de despedida “This is Not a Drill” a seis cidades do Brasil, entre elas o Rio. Ele apresenta sucessos do Pink Floyd e de outros momentos da carreira.

A principal recomendação ao público do evento é que utilize o transporte público para o deslocamento (trem e metrô), pois as vias estarão bloqueadas à circulação de veículos e em todo o entorno do estádio estará proibido o estacionamento.