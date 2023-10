Mulher morre e homem fica ferido em atropelamento na Praia de Botafogo

Mulher morreu ao ser atingida por um carro no Aterro do Flamengo - Foto: Reprodução

Mulher morreu ao ser atingida por um carro no Aterro do Flamengo - Foto: Reprodução

Uma mulher morreu atropelada na manhã desta quarta-feira (25) perto da Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio. Ela e um homem foram atingidos depois de atravessar a pista da Avenida das Nações Unidas.

Bombeiros do quartel do Catete foram acionados para a ocorrência, na altura da churrascaria 'Fogo de Chão', na pista sentido Centro do Rio.

Crisley Cruz Pinheiro, 30 anos, morreu no local. Lucas Batista, 28, foi socorrido com ferimentos moderados e levado para o Hospital Miguel Couto. A parte da frente do carro envolvido no acidente ficou totalmente destruída.

O trânsito ficou lento na região e os reflexos chegaram na Avenida Atlântica.