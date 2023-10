Pescadores de SG encontram garrafa comemorativa da Copa descartada há 25 anos

Uma garrafa plástica produzida há 25 anos foi encontrada por pescadores de São Gonçalo, na Baía de Guanabara. A garrafa de Coca-Cola de 2 litros, era de um lote comemorativo da Copa do Mundo de 1998, cujo rótulo traz caricaturas dos jogadores que atuaram na época. O material foi encontrado na areia de uma das praias da Ilha do Pontal.

Segundo estudos desenvolvidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), uma garrafa como a achada pelos pescadores gonçalenses demora 450 anos para se decompor no ambiente.

De acordo com os pescadores, mais de 150 toneladas desse lixo já foram retiradas pela Federação de Pescadores do Rio de Janeiro desde fevereiro.



De acordo com uma pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o estado do Rio de Janeiro joga fora mais de R$ 2 bilhões em resíduos que poderiam ser reciclados.



Confira o tempo de decomposição de alguns materiais:

Jornais - De 2 a 6 semanas

Embalagens de papel - De 3 a 6 meses

Fósforos e pontas de cigarros- 2 anos

Chiclete- 5 anos

Nylon- 30 anos

Tampas de garrafas- 150 anos

Latas de alumínio- De 200 a 500 anos

Isopor - 400 anos

Plásticos- 450 anos

Fralda descartável comum -450 anos

vidro -1.000.000 de anos (um milhão)

Como reciclar?

Segundo a Fiocruz, a reciclagem começa dentro de casa, pois é necessário a separação e preparação do lixo.

Por exemplo: As pilhas não devem ser misturadas com o lixo comum (restos de comida), pois contem substâncias tóxicas.

O lixo deve ser separado lixo reciclável como o plástico, o papel, o vidro e o metal.

Daí quando tudo estiver corretamente separado, é só levar para os Pontos de Entrega Voluntária (P.E.V.), espalhados pelas cidades do Brasil. Ou então, você pode levar para o local mais próximo da sua casa onde existem aquelas latas grandes e coloridas com os símbolos de cada material.