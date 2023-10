Fundação Cecierj realiza maratona de lives de preparação para o Enem

O Pré- Vestibular Cecierj conta com as modalidades presencial, em mais de 30 pontos em todo o estado e on-line - Foto: Reprodução/Internet

O Pré- Vestibular Cecierj conta com as modalidades presencial, em mais de 30 pontos em todo o estado e on-line - Foto: Reprodução/Internet

A Fundação Cecierj vai promover uma maratona de lives de preparação para a prova do Enem e do Vestibular Cederj 2024.1, marcado para o dia 17 de dezembro. Os encontros serão transmitidos pelos professores da Rede Ceja – Centro de Educação de Jovens e Adultos e do Pré-Vestibular Cecierj, que vão auxiliar os candidatos nesta reta final para a realização dos exames. Não é necessário fazer cadastro e as lives são gratuitas e abertas a todos os interessados.

O calendário de lives do Ceja e do Pré-Vestibular Cecierj será lançado no dia 25 de outubro e se estende até 9 de novembro de 2023. Os encontros do Ceja acontecerão em diferentes horários (10h, 14h, 16h e 18h), no Canal Ceja Virtual no YouTube: youtube.com/@CEJAVirtualRJ. Já as lives do Pré-Vestibular Cecierj vão ocorrer sempre às 19h, no Canal PVScecierj no YouTube: youtube.com/PVScecierj.

“A Rede Ceja e o Pré-Vestibular Cecierj organizaram uma programação especial de lives para ajudar os estudantes nesta reta final do Enem e do Vestibular Cederj 2024.1, que está com inscrições abertas. Vão ser quase cinquenta transmissões ao vivo para todos os interessados e não apenas para os alunos que já participam dos projetos. O objetivo é incentivar as pessoas e dar dicas para os exames”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

A Rede Ceja, administrada em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, oferta a conclusão dos ensinos fundamental e médio, por meio do ensino semipresencial em 59 escolas distribuídas pelo estado. O Pré- Vestibular Cecierj conta com as modalidades presencial, em mais de 30 pontos em todo o estado e on-line. Os cursos são gratuitos, inclusive o material didático que é usado pelos estudantes.

Confira os calendários das lives:

. Rede Ceja

Redação – 25/10 (10h), 26/10 (16h) e 30/10 (14h)

História – 25/10 (14h) e 01/11 (14h)

Geografia – 25/10 (16h) e 01/11 (16h)

Sociologia – 25/10 (18h) e 30/10 (18h)

Inglês – 26/10 (10h)

Espanhol – 26/10 (14h)

Língua Portuguesa – 26/10 (18h), 30/10 (10h e 16h) e 31/10 (14h e 18h)

Arte – 31/10 (10h)

Filosofia – 31/10 (16h) e 01/11 (18h)

Educação Física – 01/11 (10h)

Biologia – 06/11 (10h), 07/11 (14h) e 09/11 (16h)

Matemática – 06/11 (14h e 18h), 07/11 (16h e 18h), 08/11 (14h e 18h) e 09/11 (18h)

Química – 06/11 (16h), 08/11 (10h) e 09/11 (14h)

Física – 08/11 (16h) e 09/11 (10h)

. Pré-Vestibular Cecierj

Dicas sobre a prova – 25/10 (19h)

Línguas estrangeiras – 26/10 (19h)

Redação – 27/10 (19h)

Português – 30/10 (19h)

Geografia – 31/10 (19h)

História – 01/11 (19h)

Matemática – 06/11 (19h)

Física – 07/11 (19h)

Química – 08/11 (19h)

Biologia – 09/11 (19h)